شاهد : نانسي عجرم تنشر صورًا من حفل عيد ميلاد ابنتها.. ورانيا يوسف تعلق

(شاهد).. نانسي عجرم تنشر صورًا من حفل عيد ميلاد ابنتها.. و رانيا يوسف تعلق

(المستقلة) – منى شعلان / احتفلت النجمة اللبنانية «نانسي عجرم» ، بعيد ميلاد طفلتها «ليا» ، والتى أتمت عامها الأول ، وشاركت عجرم ، جمهورها صور من حفل الاحتفال ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وسرعان ماتفاعل متابعيها مع الصور ، حيث حرصت الفنانة الإماراتية «أحلام» على تهنئة عجرم ، قائلة :” بسم الله عليها ما شاء الله ربي يحميها لكم وتشوفين سعادتها يارب هي وخواتها، كما إضافت الفنانة اللبنانية ، «نوال الزغبي» الكثير من الإيموجى تعليقا على الصور ، وعلقت الفنانة المصرية «رانيا يوسف»، قائلة :” بيبى شايل بيبى”.

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يشار إلى أن الفنانة اللبنانية «نانسي عجرم» ، قد طرحت مؤخرا ، عجرم ، فيديو كليب أغنيتها «قلبي ياقلبي» عبر قناتها على موقع يوتيوب .

وقد إتهامها المطرب العراقى «رواني داود» بسرقة الأغنية منه ، عبر مقطع فيديو له ، موضحا من خلاله وجه التشابة بين الأغنيتين ، وعلق عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، قائلا:” الرجاء نشر هذا الفيديو على أوسع نطاق لقد تم سرقة أغنيتي، أغنية الفنانة الجديدة قلبي يا قلبي، مسروقة من أغنية الفنان روني داود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض اجزاء اللحن، واليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو، الذي يتم المقارنة فيه بين أغنية الفنان روني داود والفنانة.