شاهد : “نانسي عجرم” تتجاوز أزمتها وتطرح كليب أغنية ” قلبى ياقلبى”

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ، منذ قليل ، كليب أغنيتها الجديدة “قلبى يا قلبى”، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب .

وتعد هذه الأغنية الأولى التى تطرحها عجرم ، بعد مرور أيام قليلة ، على قتيل فيلتها ، على يد زوجها فادى الهاشم ، والتى وجهت له تهمة القتل العمد ، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وظهرت نانسي عجرم ، خلال الكليب كفتاة مراهقة تقع فى الحب لأول مرة ، وتقوم بتصوير نفسها ، وهى بداخل حجرة بمفردها ، والكليب من إخراج رجا نعمة ، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى ، وتوزيع باسم رزق.

وعلى جانب آخر تواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج المسابقات الشهير” ذا فويس كيدز” ، وتستعد للظهور في البرنامج فور إنتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.