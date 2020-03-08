شاهد : نانسى عجرم تشعل إنستجرام بـ وصلة رقص

المستقلة /أشعلت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم كواليس برنامج ذا فويس كيدز الذى أسدل الستار عن موسمه الثالث، مساء أمس السبت، حيث ظهرت وهى ترقص على أنغام أغنية “مهم جدا” لـ الفنان الإماراتى حسين الجسمى أثناء تصفيف شعرها.

وتداول رواد موقع “إنستجرام” الفيديو بشكل واسع وانقسموا بين مؤيد ومعارض بسبب جرأة نانسى عجرم.

وأطلت نانسى بإطلالة جذابة فى آخر حلقات برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث، حيث توج السورى محمد إسلام من فريق نانسى فى الموسم الثالث من ذا فويس كيدز، بعد منافسة شرسة مع فريق محمد حماقى وعاصى الحلانى.