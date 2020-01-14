شاهد: مي العيدان من أمام قبر الفنان البحريني علي الغرير: إدعوله ياجماعة
المستقلة/ منى شعلان
رحل عن عالمنا الفنان البحريني علي الغرير ، صباح أول أمس الأحد ، عن عمر يناهز الـ47 عاما ، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، من أمام قبر الفنان البحريني الراحل علي الغرير.
وكتبت مي العيدان ، قائلة : “قبر الفنان علي الغرير الله يرحمه ويغفر له و يتجاوز عنه وًيحشره مع الابرار و الصدقيينً ادعوله ياجماعه الليله اول ليلهً له بالقبر”.
ويشار إلى أن الفنان علي الغرير ، قد شارك في أكثر من 50 مسلسل بحريني وخليجي ، كما قدم العديد من المسرحيات المحلية والخليجية، والأعمال السينمائية ، التى عرضت فى دور السينما بالبحرين والخليج ، خلال مسيرة فنية إمتدت لأكثر من 30 عاما .
ومن أبرز أعماله :مسلسل “سوالف طفاش”، “سعدون”، “عجايب زمان”، “فرجان لول”، ومن الأعمال السينمائية فيلم سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا ، طفاش والأربعين حرامي، طربال رايح جاي” ، وكان آخر أعماله مسلسل جديمك نديمك.
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