شاهد: من يتولي رئاسة أمريكا بعد ترامب؟ مسلسل «ذا سيمبسونز» يجيب

(المستقلة) – منى شعلان/اشتهر المسلسل الكارتوني الشهير The Simpsons ​ذا سيمبسونز ، بتحقق توقعاته بشكل مخيف،​حيث تنبأ بانتخاب دونالد ترامب، رئيسا لأمريكا، وأحداث 11 سبتمبر 2001، وأيضا انهيار الاقتصاد اليونانى وفساد الفيفا وغيرها من الأحداث ، وأيضا ظهور فيروس كورونا الجديد فى إحدى حلقات العرض فى تسعينيات القرن الماضى وتحديدا موسم عام 1993.

وكان أخر التنبؤ لعائلة سيمبسون بأن هناك رئيسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية خلفا لدونالد ترامب، والذي مثلت شخصيتها ضمن أحداث المسلسل الرئيسة ليزا، والذي يترك لها الحكم بعد وضع البلاد في مأزق مالي كبير ، وجاء ذلك فى حلقة بثت عام 2000 ، لتصبح أول إمرأة تتولي الرئاسة الأمريكية.

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وكان مسلسل “ذا سيمبسونز” قد انطلقت سلسلة حلقاته، التي كانت تعرض على شاشات التلفزيون الأمريكية، يوم 17 ديسمبر لعام 1989، ليثبت لمتابعيه أنه يتنبأ بدقة بكثير من الأحداث السياسية والثقافية، حتى أصبح يشار إليه بقدرته على النظر إلى المستقبل بشكل يفوق المحللين أو العرّافين.