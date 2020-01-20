شاهد.. “من زمن الفن الجميل” أول فيديو كليب” تم طرحه.. ومطربه فنان شهير

المستقلة/ منى شعلان / كان من المتعارف عليه ، فى السينما المصرية ، أيام زمن الفن الجميل، هو طرح الأغنيات ضمن أحداث الفيلم أو خلال الحفلات الغنائية لكبار الفنانين.

وإنفرد المطرب المصرى الراحل عبد الحليم حافظ، الشهير بالعندليب الأسمر ، بطرح أول “فيديو كليب” لأغنيته “خايف مرة أحب”، من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي .

وكان عبد الحليم حافظ، قد تغنى بأغنية “خايف مرة أحب” ضمن أحداث فيلم “يوم من عمري”، الذي تم إنتاجه عام 1961، وشارك في بطولته كل من زبيدة ثروت وعبد السلام النابلسي ومحمود المليجي وسهير البابلي وزكي طليمات وزوزو ماضي، ومن إخراج عاطف سالم.

وطرح عبد الحليم حافظ ، الفيديو ، بعد طرح الفيلم بسنوات ، حيث يعد أول فيديو كليب يصور بمفرده ، بعيدا عن الفيلم .