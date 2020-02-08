(شاهد).. من «الفلكلور العراقي» عاصي الحلاني يتجاوز 40 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة

(المستقلة) – منى شعلان/ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أمس الجمعة، أغنية جديدة للفنان اللبناني «عاصي الحلاني» من الفلكلور العراقي «بويا محمد» ، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من توزيع وإعداد طوني سابا، ماسترينغ محمد المقهور ، وقد تجاوزت الأغنية 41 ألف مشاهدة ، فى 24 ساعة من طرحها.

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وتقول «كلماتها» : عمري ما قلت للناس محتاج .. هسه اتنازلت محتاج اشوف..لك كل الظروف معاندة وياك ظروفي معاندة أكثر من ظروفك..من اشتاق ..أحط إيدي على قلبي..أطمن عليك انت بمكانك واذا عني..ابعدت معناتا ما اعيش.. لأن قلبي يدق بس على شانك..محمد بويا محمد …. غدري ليش بتتعمد.. يا محمد خاف من الله..يا محمد موهاد الله عيوني محمد بويا محمد.. يا محمد شن هو ذنبي.. بين عداي بترميني..طفي النار اللي بقلبي..بتحرقني وبتكويني … عيوني محمد …. بويا محمد.. يللي أغلى من روحي.

ويذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية «الوطن» من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.