شاهد: مقتل ممثلة أمريكية برصاص الشرطة في كاليفورنيا

المستقلة /أظهر مقطع فيديو، لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية، النار على الممثلة السابقة فانيسا ماركيز بعد أن وجهت سلاحها لأفراد من الشرطة في منزلها.

مسدس لعبة

ورفضت ماركيز، الخضوع للفحص الطبي، وسحبت مسدس لعبة قبل أن يطلق شرطي 12 طلقة عليها، لتلقى مصرعها في الحال.

ويعود الحادث إلى 30 أغسطس 2019، عندما وصلت الشرطة إلى منطقة “ساوث باسادينا” بولاية كاليفورنيا من أجل إجراء مراجعة الحالة الصحية للممثلة السابقة بناء على طلب من صاحب المنزل الذى تقيم به.

وعندما وصل رجال الشرطة، لاحظوا أن الممثلة (49 عامًا) تعاني من نوبة نفسية وطلبوا مسعفين لمساعدتها.

ترقد حول كومة من البضائع على سريرها

يُظهر مقطع الفيديو الذي أصدرته شرطة “ساوث باسادينا”، ضباطًا يدخلون منزل “فانيسا”، الذي كان ممتلئًا بالسلع والطرود التي لم يتم فتحها.

وأخذ ضابط يتجول في غرفة المعيشة ويصرخ: “فانيسا؟ إنها الشرطة. الشرطة، فانيسا”. بينما وهي ترقد حول كومة من البضائع على سريرها، وتستخدم حاسوبها المحمول لحظة دخول الشرطة غرفة النوم.

وسمع الضابط وهو يقول لها: “هل أصبت بنوبات قبل ذلك، أم أنها المرة الأولى؟”، وأخذ يتحدث إليها، من أجل إقناعها بضرورة الخضوع للمراجعة الطبية.

بينما أمسكت بمسدس ووجهته للضباط

وأثناء ذلك، قامت بسحب مقص من حقيبتها، ثم مسدسًا، وهي تقول: “لن أذهب، لن أذهب”، بينما يسارع الضابط بالخروج من الغرفة أثناء قيامه بإبلاغ زملائه بالموقف عبر جهاز الاتصال اللاسلكي.

بينما أمسكت بمسدس ووجهته للضباط، وهو ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها، ويقطع الفيديو قبل أن تطلق عليها الشرطة 12 طلقة باتجاهها، ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها.