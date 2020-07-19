شاهد – مفتي مصر : تحويل آيا صوفيا لمسجد لا يجوز شرعا

قال مفتي الديار المصرية شوقي علا، إن تحويل تركيا لكنيسة “آيا صوفيا” إلى مسجد لا يجوز شرعا، مؤكدا أن الإسلام أمرنا بالحفاظ على شرائع الديانات الأخرى.

وأضاف شوقي علام، في تصريحات تلفزيونية، أن الرسول عليه السلام كان دائما يوصي في الحروب بعدم هدم المعابد أو قتل الرهبان.

وتابع قائلا: “لنا فتاوى عديدة في هذا الشأن، وقمنا بإصدار بحث شاركت فيه مع وزير الأوقاف في كتاب بعنوان “الحفاظ على دور العبادة في الإسلام”، وانتهينا إلى تفرد التجربة المصرية في هذا الإطار”.

وأفاد بأنه على مر التاريخ المصري لم تحول كنيسة لمسجد أو مسجد إلى كنيسة، مستشهدا بوفد نصارى نجران والذي جاء إلى رسول الله في مسجده وصلوا فيه،.

وأشار شوقي علام إلى أن الليث بن سعد فقيه مصر أفتى بأن الكنائس في الإسلام من عمارة الأرض.

وشدد مفتي الديار المصرية على أنه لم يثبت أن الرسول أمر بهدم أصنام لم تعبد، وهذا فضلا عن دور العبادة وهو أخص، لافتا إلى أن دور العبادة خصوصية من خصوصيات العقيدة التي يتبناها الإنسان، ولابد من احترامها والحفاظ عليها.