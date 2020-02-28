شاهد: مغني بريطاني يظهر فى برنامج تليفزيونى مرتديا قناع خوفا من كورونا

(المستقلة) – منى شعلان/ لفت مغني الراب البريطاني “دريل مينيستر” انتباه الملايين من جمهوره ومتابعيه حول العالم، وذلك بعد ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية ، مرتدياً قناع وجه غريباً يشبه الأقنعة التي اشتهر بها اللصوص ،من إنتاج علامة تجارية خاصة به ، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا.

ناقش المغني البريطاني المقنع، الذي ينوي الترشح لمنصب عمدة لندن عناوين الصحف اليوم مع الصحفية بريسلي تيرنر، حيث شارك وجهة نظره في تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ولم يُظهر وجهه طوال البرنامج.

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وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ظهور “دريل مينيستر” بهذا الشكل أثار سخرية العديد من المشاهدين حول العالم، خاصة بعد أن قال مازحًا إنه لن يكون عرضة للإصابة بالفيروس لأنه محمي بقناع الوجه “لاكلافا”.

يُذكر أن 168 بريطانيًا خضعوا للحجر الصحي في أحد فنادق تينيريفي البريطانية وذلك بعد التأكد من إصابة أربعة أشخاص منهم بفيروس كورونا ،حيث قالت وزارة الخارجية أن الفحوصات لازالت مستمرة داخل الفندق.

وكانت قد أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أمس الخميس بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا إلى 15 حالة ، وأضافت القناة أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين.