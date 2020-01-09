شاهد : مسنة تخاطر بحفيدها لإنقاذ قطتها

المستقلة/ في لحظة تحبس الأنفاس، شوهدت مسنة وهي ترسل حفيديها البالغ من العمر سبع سنوات عبر شرفة من خمس طوابق بعدما ربطته بحبل لإنقاذ قطتها المحاصرة.

كانت القطة عالقة على الشرفة في الطابق السفلي، لذلك قررت الجدة تانغ أن تنزل الصبي عبر الشرفة حتى يصل إلى الحيوان.

ونجح الطفل في وضع القطة في كيس قبل أن تسحبه جدته إلى الأعلى بمساعدة عمه.

ووفقًا للتقارير، لم يصب الطفل بأذى.

ووقعت عملية الانقاذ المحفوفة بالمخاطر في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وقال أحد الجيران، أن الصبي تلميذ في الصف الأول يعيش مع جديه بينما انتقل والديه للعمل في مدينة أخرى.

وقالت الجدة تانغ إنها لم تشعر بأن تصرفها كان خطيرًا في ذلك الوقت، لكنها بعد مشاهدة لقطات من الفيديو شعرت بالخوف.

وقالت لصحيفة “ريد ستار نيوز” المحلية أنها لا تريد المخاطرة بحفيدها لإنقاذ قطتها. لكنها فعلت ذلك كونها متأكدة من سلامته.

وأضافت: “أعرف أن ما فعلته كان خطأ ولن أفعل ذلك مرة أخرى“.

وأخبر الصبي المراسل الصحفي أنه لم يشعر بالخوف في ذلك الوقت.