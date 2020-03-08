شاهد : مستشفى إيراني ترفض استقبال مصاب بـ”كورونا” مُلقى على الأرض!

المستقلة /تداول نشطاء ومغردون مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أظهر سقوط أحد الإيرانيين على الأرض أمام مستشفى الرسول الأكرم بمدينة رشت شمال البلاد.

وقال الناشط محمد مجيد الأحوازي، أن المستشفى رفض استقبال المصاب بأعراض فيروس كورونا، بحجة عدم وجود سرير شاغر فيها، بسبب كثرة المصابين بالفيروس، بينما تركته ملقى على الأرض أمامها.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار، أمس السبت فقط، فيما أشارت إلى وضع 16 ألف شخص آخرين قيد الحجر الصحي.