شاهد : مريم نور تظهر بحالة مأساوية بعد الانفجار

نشر الفنان اللبناني جاد شويري مقطع فيدو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، تظهر فيه خبيرة في علم البدائل الطبيعية مريم نور، في أول دقائق من وقوع فاجعة انفجار مرفأ بيروت، ولكن من دون صوت.

ويبدو أن مريم نور كانت في الفيديو تقول كلاماً غير مفهموم، أو أنها تهذي بطريقةٍ استغربها الكثيرون من أثر الصدمة، إذ علق الفنان اللبناني على الفيديو بالقول: “شوية مزح مع دموعنا..مريم نور عساسين اول دقايق الفاجعة: اولكن اجو الكائنات ياخدوني؟ في واحد أصلا من الـ nasa بيناتنا”.