شاهد : مذيعة mbc تبكي بعد اصابة هند البحرينية بكورونا

المستقلة /لم تتمالك ولاء الفايق، مذيعة برنامج MBCTrending دموعها خلال حديثها عن أزمة فيروس كورونا وإصابة الفنانة هند البحرينية به.

قالت ولاء في حلقة الخميس، من البرنامج الذي يعرض عبر قناة mbc 4، إن هناك بعض المستهترين من المرض الذين يكتبون تعليقات سيئة. أضافت، أن هناك من يعلقون على كورونا بطريقة سلبية، مثلما حدث مع هند البحرينية، إذ تلقت تعليقات من البعض يتحدثون عن عمليات تجميل قامت بها دون الاهتمام بفكرة إصابتها بالمرض.

وكانت المطربة هند البحرينية أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، لتكون أول فنانة عربية تصاب بالمرض. عادت هند مؤخرا من رحلة أوروبية، دخلت مباشرة الحجر الصحي في إحدى المستشفيات في البحرين، وذلك أفضل لصحتها وصحة من حولها.