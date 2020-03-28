شاهد : مذيعة تقدم نشرة الأخبار من منزلها

المستقلة /التزاما بتعليمات العمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، قامت مذيعة في قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، بتقديم برنامج من منزلها.

ونشر ناشطون فيديو يظهر المذيعة، شانون بريام، خلال تحضيرها لتقديم برنامجها “نايت”، من خلال إحدى غرف النوم في منزلها.

وارتدت بريام قميصا رسميا، ووضعت شعار برنامجها خلفها، وسلّطت الأضواء عليها، قبل أن تشرع في تقديم البرنامج، وكأنها داخل الاستديو.

وعلقت ساخرة: “الانستغرام مقابل الواقع”، في إشارة إلى أن بعض الأمور في مواقع التواصل لا تظهر الواقع الحقيقي.

والخميس، سجّلت الولايات المتحدة، ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات، وصل إلى 15 ألف إصابة، بمجموع 83 ألفا، متخطية بذلك الصين وإيطاليا.