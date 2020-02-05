(شاهد).. «مدحت صالح» يبهر جمهوره بصوته فى تلاوة القرآن الكريم

(المستقلة) – منى شعلان/ إشتهر الفنان الكبير «مدحت صالح» بصوته العذب والمميز ، فى قرأ القرآن الكريم ، منذ الصغر ، وأفادته دراسته بالأزهر الشريف، فى اتقان مخارج الحروف، والنطق السليم للكلمات، كما أنه درس علوم القرآن واللغة العربية.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، مؤخرا مقطع فيديو نادر ، يظهر فيه «مدحت صالح» وهو يقرأ جزء من سورة «الحشر» وكان طفلاً صغيراً، وذلك في إحدى المسابقات.

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كما نشرت الصفحة الرسمية لفيلم «الفارس والأميرة» ، عبر موقع «الفيس بوك» مشهد من الفيلم، حيث كان يرتل الفنان مدحت صالح، آيات من «سورة الرحمن» فى أحد المشاهد الخاصة بالفيلم ، ونال صوته إعجاب الجمهور واشادوا بقوته فى الترتيل.

الفيلم تدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ناطق بالعربية مع ترجمة الى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك مصر سعودى ، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا.

ومن سیناریو وإخراج بشیر الدیك، ورسم شخصياته فنان الكاریكاتیر الراحل مصطفى حسین، ويشارك بالأداء الصوتي في الفيلم عدد من كبار الممثلین المصریین، أبرزهم، محمد هنیدي، ومدحت صالح، ودنیا سمیرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلین سعید صالح وأمینة رزق.