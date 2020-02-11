شاهد : محمد هنيدي يسقط أرضا أثناء التصوير.. والجمهور : تعيش وتاخد غيرها

(المستقلة) – منى شعلان / نشر الفنان المصرى محمد هنيدي ، مقطع فيديو من كواليس تصوير إعلانه الأخير لصالح إحدى الشركات ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهر هنيدي ، في الفيديو وهو يسقط أرضا بعد محاولته رفع الأثقال، وعلق على الفيديو قائلا: “أثناء محاولتي لرفع ٢ طن جديد في إعلان اوبر”.

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وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور بشكل كبير وجاءت تعليقاتهم كالآتي: تعيش وتأخد غيرها، عاش ياوحش، عالمى.

ويشار إلى أن الفنان محمد هنيدى ، أطل في الإعلان بأشهر الشخصيات التي قدمها في أعماله السينمائية، حيث ظهر بشخصيته الشهير فى فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وفول الصين العظيم، وجاءنا البيان التالى ، كما ظهر الفنان هشام المليجي ، بشكل خاص فى الإعلان بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية.

من ناحية أخرى يصور الفنان محمد هنيدى، فيلمه “كينج سايز” الذى من المقرر أن يعرض قريبًا، وأحداث الفيلم مأخوذة عن قصة عقلة الإصبع حول شاب يتعرض لأزمة ما تتسبب في تحوله إلى قزم ، ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.