شاهد : محمد هنيدي يسخر من أغنية “هيعيش يفتكرني” لعمرو دياب

المستقلة / بدأ النجوم التفاعل مع ألبوم عمرو دياب الجديد “سهران” الذي طرحه أمس الأربعاء، الفنان محمد هنيدي شارك جمهوره بفيديو طريف من مشهد فيلمه “عندليب الدقي”، وظهر في الفيديو وهو يقوم بتقطيع صورة للفتاة التي كان مرتبط بيه بعدما وجد آخري أكثر جمالا منها ويحاول التقرب منها، وفي الخلفية أغنية “هيعيش يفتكرني” لعمرو دياب.

طرح عمرو دياب، ألبوم سهران، عن طريق إحدى شركات الاتصالات، مساء الأربعاء، وأصبح حديث السوشيال ميديا بعد تصدر إسم الهضبة عمرو دياب جميع مواقع التواصل الإجتماعى مساء أمس عقب ساعات قليلة من طرحه.

ألبوم “سهران” يضم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة “ناي” التي يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.