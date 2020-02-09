(شاهد).. محمد رمضان يعلن عن مسابقة لجمهوره.. والجائزة مفاجأة

(المستقلة) – منى شعلان/ نشر الفنان المصرى «محمد رمضان» مقطع فيديو ، جديد له ، وهو يرقص مع النجم المصرى «مصطفى فهمى» على أنغام أغنيته الشهيرة نمبر وان ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلق «رمضان» قائلا : “يا جماعة.. كل شهر هعمل مسابقة على انستجرام وهختار واحد أو واحدة من جمهوري أحضر عيد ميلاده في المكان اللي يحدده .. ️جمهوري له حق عليا.. ثقة في الله هنفرح”.

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من ناحية أخرى علق «محمد رمضان» مساء أمس على فيديو ، الطيار أشرف أبو اليسر ، الموقوف عن العمل مدى الحياة بسبب الفنان المصرى ، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الحكاية ، مع الإعلامى عمرو أديب ، قائلا :” أنا مستعد أعوضه بأى شيء واللى يطلبه أنا من دلوقتى ممكن أنفذه”، موضحا: “لم أتخل عن الرجل مثلما تردد بعض المواقع وأنا تحت أمره فى اللى يطلبه”.

وأضاف: “أنا راجل صعيدي ودى مش أخلاقى إن اتخلى عن أحد، وأتمنى صوتي يوصل للطيران المدني لتخفيف العقوبة عن الكابتن وإعادته لوظيفته”، معقبا: “أنا مستاء من أنى أكون سبب فى قطع عيش حد”.

كما صرح الطيار «أشرف أبو اليسر» ، فى مداخلة تليفونية له مساء أمس أيضا ببرنامج على مسئوليتى، مع الإعلامى أحمد موسى، قائلا : “لم يسأل علي الفنان محمد رمضان بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل”، مضيفا: “محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به إن محمد رمضان قفل بيوت ناس”.