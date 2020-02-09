(شاهد).. محمد رمضان يعلن عن مسابقة لجمهوره.. والجائزة مفاجأة

(شاهد).. محمد رمضان يعلن عن مسابقة لجمهوره.. والجائزة مفاجأة

(المستقلة) – منى شعلان/ نشر الفنان المصرى «محمد رمضان» مقطع فيديو ، جديد له ، وهو يرقص مع النجم المصرى «مصطفى فهمى» على أنغام أغنيته الشهيرة نمبر وان ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلق «رمضان» قائلا : “يا جماعة.. كل شهر هعمل مسابقة على انستجرام وهختار واحد أو واحدة من جمهوري أحضر عيد ميلاده في المكان اللي يحدده .. ️جمهوري له حق عليا.. ثقة في الله هنفرح”.

اقرا المزيد : (شاهد).. الطيار الموقوف بسبب «محمد رمضان» : سايب ليكم الحكم

المزيد من الاخبار
اخر الاخبار

شاهد : نانسي عجرم تنشر صورًا من حفل عيد ميلاد ابنتها.. ورانيا يوسف تعلق

اخر الاخبار

(شاهد).. نجوم الفن والرياضة يشاركون «رامي جمال»كليبه الجديد «سقف»

من ناحية أخرى علق «محمد رمضان» مساء أمس على فيديو ، الطيار أشرف أبو اليسر ، الموقوف عن العمل مدى الحياة بسبب الفنان المصرى ، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الحكاية ، مع الإعلامى عمرو أديب ، قائلا :” أنا مستعد أعوضه بأى شيء واللى يطلبه أنا من دلوقتى ممكن أنفذه”، موضحا: “لم أتخل عن الرجل مثلما تردد بعض المواقع وأنا تحت أمره فى اللى يطلبه”.

وأضاف: “أنا راجل صعيدي ودى مش أخلاقى إن اتخلى عن أحد، وأتمنى صوتي يوصل للطيران المدني لتخفيف العقوبة عن الكابتن وإعادته لوظيفته”، معقبا: “أنا مستاء من أنى أكون سبب فى قطع عيش حد”.

كما صرح الطيار «أشرف أبو اليسر» ، فى مداخلة تليفونية له مساء أمس أيضا ببرنامج على مسئوليتى، مع الإعلامى أحمد موسى، قائلا : “لم يسأل علي الفنان محمد رمضان بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل”، مضيفا: “محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به إن محمد رمضان قفل بيوت ناس”.

 

 

التعليقات مغلقة.