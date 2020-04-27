شاهد : محمد رمضان متهم بالإساءة للدولة المصرية

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان لإهانته للدولة المصرية في مسلسل البرنس، بسبب تمزيقه لجواز السفر المصري في أولي حلقات المسلسل، حيث يجسد دور شاب يعمل في ورشه ويرغب في السفر للعمل في الخليج، ولكن والده يطلب منه عدم السفر، فما كان من محمد رمضان إلا تمزيق جواز سفره لإرضاء والده.

وكان الفنان حسين فهمي قد أبدي اعتراضه على هذا المشهد بشدة، مؤكدا أنه يحتوي على إهانة للدولة المصرية، وقال في اتصال هاتفي بجمال عنايت، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، إن جواز السفر المصري رمز لا يليق إهانته، مشيرا إلى أن أي مصري، في أي مكان في العالم، يعتبر أن الجواز المصري هو رمز للوطن، مستنكرا إهانته بهذا الشكل.

وتساءل حسين فهمي: “كيف يحدث هذا في الوقت الذي نجد فيه شبابا يضحون بحياتهم من أجل الوطن؟”.

وأضاف: “أنا لم أر في حياتي مثل هذا الأمر يقطع تذكرة السفر أو يعطي الجواز لوالده إثباتا لحسن نيته في البقاء في مصر، هناك حلول دراميه كثيرة إلا إهانة رمز الوطن”.

وطالب عنايت الشركة المنتجة بحذف هذا المشهد المسيء والذي يحمل معنى نعمل لمقاومته، لافتا إلى خطورة مثل هذه المواقف البصرية التي تثبت في ذهن المتلقي بشكل لا واع.

ويذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان ونور، ويدور في إطار اجتماعي، حول رضوان الذي يقف مع والده ضد أشقائه الذين يطالبونه ببيع منزله، ويدور بينه وبينهم صراع بعد وفاة الأب.