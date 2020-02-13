شاهد : محمد رمضان : أنا مكدبتش الطيار كان عارف إني بصور.. ولن أتخلي عنه

محمد رمضان : أنا مكدبتش الطيار كان عارف إني بصور.. ولن أتخلي عنه

(المستقلة) – منى شعلان/كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن مقطع فيديو جديد ، يجمعه بالكابتن أشرف أبو اليسر ، الطيار الموقوف عن العمل ، يظهر أن الأخير كان يعلم بتصوير الفيديو.

ونشر رمضان ، الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلا:” أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف إن في فيديو بيتصور.. وأنا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل.. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله”.

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وكان رمضان قد نشر ، مؤخرا ، فيديو رد خلاله على أزمة الطيار الموقوف عن عمله، قائلا :” لم اتخلى عن الطيار أشرف أبو اليسر ، واتصلت بأحد أصدقائى وهو مدير في شركة (هوليداي) للطيران الخاص، الإ أن الطيار رفض ارسال السيرة الذاتية وطلب تعويض 9 ملايين ونص جنية.

ليخرج الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، وينفى ماقاله تماما، وأكد أنه لم يطلب من محمد رمضان 9 ونصف مليون، كما ذكر، وأكد أنه سيلجأ للقضاء، وأنه طلب من المعنيين، إعادة النظر في العقوبة.