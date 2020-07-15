شاهد : متظاهرون يرفعون علم “إقليم البصرة” بالتزامن مع زيارة الكاظمي

رفع المتظاهرون في مدينة البصرة، اليوم الأربعاء (15 تموز 2020) علم “إقليم البصرة”، في إشارة واضحة إلى مطالب المحتجين بإقامة إقليم للمحافظة، جنوبي العراق.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، (15 تموز 2020) إلى محافظة البصرة، بعد ساعات من زيارته محافظة كربلاء.

وعقب وصوله محافظة البصرة، عقد مجلس الوزراء جلسته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وخرج محتجون غاضبون بتظاهرات في عدة مناطق من مدينة البصرة، بالتزامن مع زيارة الكاظمي، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعاشية، وحل ملفات ارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد الاداري والمالي وتردي واقع الخدمات في المحافظة.

يذكر أن مشروع إقامة الإقليم في البصرة، كان قد صوت لصالحه 22 عضواً في مجلس المحافظة من أصل 35، مطلع شهر نيسان 2019، إلا أنه لم يلق استجابة من رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي.

وكان الكاظمي قال خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة البصرة إنه بدأ بعقد الجلسات في المحافظات من البصرة لتنفيذ متطلبات أهلها فيها وتقديم الخدمات لهم.

يشار إلى أن الكاظمي كان قد زار يوم أمس الثلاثاء محافظة كربلاء، وافتتح خلال زيارته “مستشفى الإمام الحسن المجتبى” بسعة 492 سريراً، والذي تم تنفيذ انجازه من قبل شركة يونيفرسال اجارسان التركية ضمن مشاريع وزارة الصحة العراقية.

ويمر العراق بأزمة اقتصادية، وصحية، زاد من تفاقمها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهدت محافظة البصرة مؤخراً، تظاهرات في مناطق مختلفة منها، احتجاجاً على تردي الخدمات، وارتفاع نسب البطالة، وانتشار الفساد في الدوائر الحكومية.

وكان النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أعلن يوم أمس الثلاثاء، أنه سيتم تقديم مجموعة طلبات إلى مجلس الوزراء الذي قرر عقد جلسته في المحافظة، فيما أشار إلى أن من بينها إنشاء إقليم البصرة.