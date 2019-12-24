شاهد : متحف فيفا يعرض قفازات “عصام الحضري”

المستقلة/ قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بعرض قفازات الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري في آخر مشاركة دولية له مع الفراعنة بالمتحف الخاص بالفيفا.

كتب فيفا عبر صفحته الرسمية: “بعد ظهوره الدولي الأول في

عام 1996، انتظر عصام الحضري 22 سنة و158 مباراة دولية قبل أن يشارك مع منتخب الفراعنة في كأس العالم 2018″.

وأضاف: “قفازات السد العالي من النهائيات معروضة بفخر بمعرض كرة القدم والعالم العربي بداخل متحف فيفا في زيوريخ”.

كانت قفازات المباراة الدولية الأخيرة في مسيرة الحارس العملاق، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات، إضافة لكونه أول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم.