شاهد ما فعله فيروس كورونا بسائق شاحنة إيراني فجأة

المستقلة /دخل العالم في ذعر شديد منذ تخطي كورونا حدود الصين ليسجل أعدادا مهولة من الإصابات في عدد كبير من الدول، حيث لم تمنع جميع حصونها انتشار الفيروس القاتل، ومن بين الدول التي سجلت أعلى الإصابات كانت «إيران».

تداول رواد موقع التغريدات تويتر مقطع فيديو يظهر فيه سائق شاحنة كبيرة فتح باب سيارته وسقط على الأرض فجأة في مشهد مأساوي جعل جميع المارة يبتعدون عنه.

ولم يتقدم أحد لمساعدة السائق المسكين خوفًا من انتقال الفيروس بعد سقوطه أمام أعينهم في شارع «جردن» بالعاصمة الإيرانية طهران.

سائق شاحنة نقل لحوم يسقط وسط شارع "جردن" بالعاصمة الإيرانية #طهران، وشهود عيان يقولون إن السائق سقط بسبب إصابته بفيروس #كورونا#إيران pic.twitter.com/d5NyuRPAGT — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) March 4, 2020

يظهر في الفيديو رجلان يرتديان ملابس الإسعاف وقد تقدما نحوه لحمله من الأرض بحذر شديد بينما وقف المارة يشاهدونهم عن بعد.

تكرر المشهد أكثر من مرة سابقًا، فلم تكن تلك المرة الأولى التي يسقط فيها المصابون فجأة في الشوارع، فمن قبل انتشر مقطع مؤلم لطفل يصارع المرض ثم سقط أرضًا، إضافةً إلى رجلين آخرين وجندي إيراني.