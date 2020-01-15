شاهد ماذا قالت ابنة سليماني عن صورة يد والدها

المستقلة/ نشرت “زينب”، نجلة الجنرال الإيراني “قاسم سليماني” صورة تظهر يد والدها وخاتمه عقب مقتله، معلقة عليها باللغة العربية: “ما رأيت إلا جميلا“.

الصورة الوحيدة، التي نشرتها “زينب” عبر حسابها على “انستجرام” الذي دشنته، الإثنين، بعد نحو 10 أيام من مقتل والدها في هجوم أمريكي تظهر صورة يده بعد تمزق جسده إلى أشلاء.

وظهرت “زينب” بعد مقتل والدها عدة مرات، أبرزها وهي تحمل سلاحا في صلاة الجمعة بمدينة كرمان، خلال إلقائها كلمة في الحضور.

وإثر غارة أمريكية بطائرات من دون طيار، في 3 كانون الثاني الماضي، قُتل “سليماني” مع نائب قائد “الحشد الشعبي” العراقي “أبي مهدي المهندس”، وضباط آخرين في الحرس الثوري.