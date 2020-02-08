شاهد ماذا فعل النائب الكويتي «مرزوق الغانم» بمجلد صفقة القرن في الاردن

المستقلة / ‏أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مكان صفقة القرن هي مزبلة التاريخ.

وأمسك الغانم بمجلد صفقة القرن أثناء خطابه في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في عمّان، قائلا باسم الشعوب العربية أقول هذه صفقة القرن ومكانها مزبلة التاريخ وألقى بها بسلة المهملات.

وأضاف أن صفقة القرن ولدت ميتة ولن تنفعها الف ادارة.

وقال إن صفقة القرن مرفوضة فلسطينيا وهي مرفوضه عربيا واسلاميا وحتى اوروبا غير متحمسة بل هناك داخل اميركا من هو ضدها.

وأضاف لا أحد مع صفقة القرن.