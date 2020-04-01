شاهد : لمواجهة كورونا .. لاعب إسباني يعمل بصيدلية

المستقلة /بدأ اللاعب الإسباني أنطونيو رودريغيز دوفالي العمل في صيدلية مملوكة لعائلته لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت مجموعة من الصور اللاعب المعروف بـ”توني” والبالغ من العمر 29 عاما يعمل داخل صيدلية، حيث قرر المساعدة في مناهضة الوباء الجديد.

وقالت تقارير إعلامية إن الصيدلية تقع في إقليم جاليسيا الإسباني.

ويلعب دوفالي حاليا في فريق نافي التايلاندي. وعاد إلى إسبانيا بعدما بدأ كورونا في التفشي حول العالم.

وذكر “توني” في تصريح لصحيفة “ماركا” الإسبانية “أتيت إلى جاليسيا بعد نهاية الموسم في تايلاند.. الآن قررت تقديم المساعدة، بالطريقة التي أقدر عليها.. درست الطب قبل بضعة أعوام، وبالتالي فالعمل داخل الصيدلية مناسب لي”.

وتابع “ما نريده هو استعادة حياتنا الطبيعية. في حالتي، اللعب في تايلاند أو في أي مكان. لكن، الآن أنا مضطر للمُساعدة في مكان آخر، حيث أشعر بالفخر حيال ما أقوم به”.

وسبق لدوفالي أن قام بتمثيل الفريق الأول لسيلتا فيغو، في الفترة بين العامين 2009 و2014. كما تواجد لبعض الوقت في أكاديمية برشلونة.