شاهد : لقاء الخميسي تطرح أول أغنية لها بعنوان “مفيش مستحيل”

المستقلة / كشفت الفنانة لقاء الخميسي ، عن أولى أغنية لها ، على طريقة الفيديو كليب ، وجاءت بعنوان “مفيش مستحيل” وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت الخميسى ، على الفيديو كليب ، قائلة :” القوة في قلبك طوفان وسيل.. توصل بعقلك للمستحيل وحكايتك تبقى جيل بعد جيل”.

وكانت لقاء الخميسى قد صرحت فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، أنها تستعد لتكوين فرقة غنائية لعمل ألبوم غنائى ، وأن إستغلال موهبتها فى الغناء تأخرت كثيرا والتمثيل أخذ كل وقتها.

ويشار إلى أن أغنية “مفيش مستحيل” الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” ، وتم عرضه بمهرجان الجونة فى دورته الثالثة ،

وشارك في الأداء الصوتي عدد كبير من الفنانين وهم عبد الرحمن أبوزهرة ، محمد هنيدى ، عبلة كامل ، مدحت صالح، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني ، ومن تأليف وإخراج بشير الديك.

من ناحية أخرى أطلت الفنانة لقاء الخميسى على جمهورها بإطلالة أنيقة ، مرتدية فستان أسود اللون جذاب ، وإعتمدت على تسريحة شعر مختلفة ، واضعة مكياجا رقيقا ، وحازت إطلالتها على إعجاب متابعيها.