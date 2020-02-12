شاهد : لحظة احتراق دبابات للجيش التركي بقصف سوريا

المستقلة / عُرضت وكالة انباء روسية فيديو عن لحظة احتراق دبابات للجيش التركي بقصف من الجيش السوري في إدلب.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة احتراق رتل للجيش التركي بعد تعرضه لقصف مباشر من قبل القوات السورية في إدلب أوائل شهر فبراير الجاري.

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وأوضح الناشطون أن الفيديو يظهر لحظات الهجوم الذي أصاب دبابات تركية وأشعل النيران فيها، قرب منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي.

وقد أدى تقدم الجيش السوري في إدلب، آخر معقل للمسلحين في البلاد بقيادة تنظيم “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقا)، منذ أوائل فبراير الحالي، إلى تصاعد ملموس للتوتر مع تركيا، التي تتهم السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، بشن هجمات مستمرة على العسكريين الأتراك في المنطقة وخرق اتفاق سوتشي حول الهدنة هناك.