شاهد: لا تقولي أنك ابنه عمرو دياب والرجالة مرعوبين مني.. أبرز تصريحات شيرين رضا

(المستقلة) – منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية شيرين رضا، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر ، كما احتلت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، بعد تصريحاتها الجريئة ، فى أحد اللقاءات التليفزيونية.

وليس بعيدا عن الفنانة شيرين رضا، تعلقياتها المثيرة دائمًا للجدل، سواء الخاصة بحياتها الشخصية ، أو دفاعها المستمر عن حقوق المرأه ، ومن أبرز تصريحاتها مؤخرا ، إنها وجهت رسالة إلى ابنتها نور، من زوجها الهضبة عمرو دياب ، بضرورة عدم الاعتماد على اسم والدها، عمرو دياب، وأن تتحمل مسؤوليتها بنفسها ، وألا تقول للمحيطين بها «أنا نور عمرو دياب»، ناصحة إياها بأنه يجب عليها أن تعمل بنفسها وتعتني بذاتها ومستقبلها.

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وكشفت شيرين رضا، عن علاقتها بعمرو دياب ، مشيرة أن العلاقة تسيطر عليها الصداقة فى المقام الأول، بعد مرور أكثر من 20 عامًا على انفصالهما ، ومابينهما سوا الحب والمودة وهو والد ابنتى الوحيدة”.

وعن حياتها الشخصية أكدت أنها لديها علاقات كتيرة في حياتها ، واكتفت بذلك وتريد أن تعيش فى هدوء وراحة نفسية ، وليس لديها حاليا زوج أو حبيب والزواج منظومة فاشلة بالنسبة لها ، وليس هناك رجال تسعي وراءها قائلة :” مين قالك الرجالة بتجري ورايا دول مرعوبين مني”.

من جهة أخرى، تستأنف شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم “الغسالة” ، مع نخبة من النجوم إلا وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر أبو ليلة، محمد سلام وغيرهم من النجوم ، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.

وفى سياق متصل تعود شيرين رضا إلى الدراما الرمضانية بمسلسل “اتجاه عكسى” وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى وعدد آخر من الفنانين الشباب ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.