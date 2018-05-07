شاهد .. كيم كارداشيان ترتدى حذاء مثيرا.. هذا سعره

(المستقلة) … ظهرت كيم كارداشيان بإطلالة مميزة مؤخرًا نالت اهتمام كل المواقع العالمية، التى سلطت الضوء على إطلالتها من خلال فستان أسود ارتدته نجمة تليفزيون الواقع.

كيم كارداشيان التى ظهرت فى غاية التألق استمرارًا لسلسلة إطلالتها الأخيرة خاصة بعدما فقدت جزءا كبيرا من وزنها واستعادت لياقتها المميزة.

وبعيدًا عن الفستان الأسود، التى ارتدته نجمة تليفزيون الواقع خلال إطلالتها الأخيرة فإنها تألقت عبر اختيار حذاء فى غاية الأناقة، حيث وصل سعره طبقًا لتقرير تطرق له موقع الديلى ميل الشهير إلى 546 جنيها إسترلينيا.