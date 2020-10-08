شاهد.. كيف تغيرت ملامح أبناء “حنان ترك” بعدما أصبحوا شباب

المستقلة/منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك ، عن صور جديدة لابنيها “يوسف وآدم” ، وذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام.

حيث نشرت صور لهما وهما فى مرحلة الطفولة ، وحازت الصور على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالتالي” ماشاء الله ، شبهك أوى ، نسخة منك ، نفس ضحكتك وعيونك ، ربنا يحفظهم من كل شر”.

كما نشرت أيضاً الفنانة المصرية ، عبر خاصية الاستوري فى نفس تطبيق إنستغرام صورا حديثة لابنيها ، بعدما أصبحوا شبابا ، حيث تغيرت ملامحهما إلى حد كبير.

من ناحية أخرى حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك على الاحتفال بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، يوم الثلاثاء الماضي، حيث كتبت على حسابها بموقع “تويتر”: “كل عام ومصر وجيشها وشعبها بألف خير وعزة ونصر، انتصار أكتوبر الذكرى الخالدة والمكتوبة بحروف من نور لتنير لنا وللأجيال المقبلة الطريق.. دامت مصر بعزة ونصر”.