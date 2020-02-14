شاهد : كل ساعتين أغنية.. رامي جمال يطرح

«لقلبك سلام» على يوتيوب

(المستقلة) – منى شعلان/طرح المطرب المصري رامي جمال ، منذ قليل ، أغنية جديدة بعنوان “لقلبك سلام” عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي ضمن ألبوم “أنا لوحدي” .

وقد طرح رامي ، ثلاث أغنيات بالإضافة لتلك الأغنية، وهم سقف ، وأنا لوحدى ، بيهم كلهم ، وأغنية لقلبك سلام ، من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتسجيل غناء أحمد المغربي ، وحققت الأغنية أكثر من 70 ألف مشاهدة ، بعد مرور ساعة واحدة من طرحها.

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ومن المقرر أن يطرح المطرب رامي جمال كل ساعتين أغنية جديدة من أغاني ألبوم “أنا لوحدي” ، حيث بدأ رامي في إطلاق أغاني الألبوم منذ ثلاثة أسابيع تقريبا.