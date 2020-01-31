شاهد : “فيفي عبده” تحصن نفسها من الحسد.. بهذه الطريقة

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الإعلامية بوسي شلبى، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، مقطع فيديو للفنانة المصرية فيفي عبده ، ظهرت خلاله وهى تحصن نفسها من الحسد .

حيث قالت بوسي ، أن فيفي عبده دائما محسودة ونجمة خفيفة ، وظهرت عبده ، وهى تقول “دايما محسودة ومأرور عليا ” ثم مرت 7 مرات على إناء به بخور ، ورددت البسلمة والصلاة على النبى.

وكانت الفنانة فيفي عبده، نفت ما تضمنه إعلان متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقديمها دورة رقص شرقي معاصر للرجال والسيدات، بمدينة جدة السعودية، في فبراير المقبل.

وقالت فيفي عبده، في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات لا تعلم مصدرها، موضحة أنه لم يتواصل معها أحد المسؤولين حتى الآن لتقديم تلك الدورة التدريبية بالمملكة.

وتابعت الفنانة: “معرفش حاجة عن الموضوع ده، بس لو أطلبت هوافق طبعا، ده شيء يشرفني”، مشيدة بالجهود المبذولة في النهوض بالفن في السعودية، ومشاركة العديد من الممثلين والمطربين المصريين في حفلات ومسرحيات وفعاليات فنية، أبرزهم: عمرو دياب ومحمد حماقي وشيرين عبدالوهاب وفريق مسرح مصر.