شاهد: فيديو نادر لـ قاسم سليماني في منزل أبو مهدي المهندس

الكشف عن فيديو نادر لـ قاسم سليماني في منزل أبو مهدي المهندس

المستقلة / تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو نادرا يظهر قاسم سليماني رئيس فيلق القدس الإيراني السابق، وهو يلعب الكرة الطائرة في دار نائب رئيس “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس.

وقالت قناة “العالم” الإيرانية إن هذه اللقطات النادرة سجلت في العراق، بحديقة منزل المهندس، الذي قتل مع سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع يناير الماضي.

ويظهر قاسم سليماني في شريط الفيديو، وهو يلعب كرة طائرة برفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي العراقي.