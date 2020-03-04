شاهد : فيديو مروع لإيرانية تصرخ بعد إصابة نجلها بـ كورونا

المستقلة /تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مروع لردة فعل امرأة إيرانية بعد إصابة نجلها بفيروس كورونا.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يدخل سيارة الإسعاف، بينما استمرت الأم في الصراخ والبكاء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد بات مترسّخا في إيران، محذّرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود احتواء تفشي الفيروس.

وفي تصريح للصحفيين في جنيف قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، إن “الوضع ليس سهلا”.

وأشار إلى أن تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة وفياته في إيران 77 حالة وإصاباته 2300 شخص، يطال عددا من المدن.

وقال “على غرار بلدان أخرى بات الفيروس مترسّخا” في إيران.