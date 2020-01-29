شاهد : فى أول ظهور إعلامي.. حفيد “عادل إمام” يتحدث عن علاقته بالزعيم

المستقلة/ منى شعلان / تحدث عادل رامي إمام ، حفيد الفنان عادل إمام ، في أول ظهور إعلامي له ، بعد ظهوره مع الده ، خلال مقطع فيديو ، عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، متحدثا عن تجربته الإخراجية الأولى مؤخرا.

وأشادة عادل، خلال لقائه ببرنامج “إم بي سي تريندينج”، بفيلم “لص بغداد” لعمه محمد إمام، مشيرا أنه فيلم مختلف من الناحية الإخراجية كما أن دور محمد إمام مختلف عما قدمه من أدوار سابقة.

وأشار إمام ، أنه تعلم أساسيات الإخراج على يد والده ، وكان يذهب معه لوكيشن التصوير ، آخر 6 سنوات ، وأنه أخذ منه والده النظرة الفنية والإخراجية.

وكشف إمام ، كواليس تصوير الفيديو الذى نشره عبر إنستغرام ، معلنا عن أول فيلم قصير من إخراجه ، أنه كان قرارا صعبا بالنسبة له، أن يظهر فى الفيديو برفقة والده ، لأن الأخير يفضل أن يبعد أولاده عن الإعلام، وأي شيء ينشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح إمام ، أن جده هو أكبر داعم له وأنه علمه أن يكون متواضعا مع الناس والثقة بالنفس وأن تكون سمعته طيبة وسط الجميع.

وعن رأي الفنان عادل إمام في الفيلم الذي أخرجه، فقال أنه جيدا ، بالنسبة لأول فيلم يقوم بإخراجه، كما أوضح أنه قريبا من جده، ويلتقي به كل يوم جمعة، ويتحدث معه في كل شيء، مشيرا أنه يهتم بمعرفة كل ما يخص دراسته والمذاكرة.