شاهد : فنان لبناني يشهر السلاح داخل مصرف لبناني

قصد الفنان محمد اسكندر برفقة شخصين أحد المصارف في منطقة إنطلياس في لبنان، بهدف سحب مبلغ من المال من حسابه الخاص، لكن المصرف نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها لبنان والسياسيات المعتمدة في الآونة الأخيرة، امتنع عن تسليمه المبلغ المطلوب.

الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد اسكندر واضطره إلى استخدام سلاح يعود لأحد مرافقيه وإشهاره بوجه العاملين والموظفين في المصرف، فسبب حالة من الهلع والخوف بين الموظفين والزبائن.

وعلى إثر ذلك، قام أحد موظفي المصرف بالتصدي لإسكندر لحين حضور الأجهزة الأمنية، حيث قامت فصيلة إنطلياس بالتحقيق وفتح محضر بالحادثة، إلا أن المصرف رفض الادعاء على الفنان محمد إسكندر، ليتم على إثر ذلك إخلاء سبيله.

وتجدر الاشارة إلى أن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا، كانت قد أصدرت في وقت سابق ، قرارا نافذا على أصله بحق الفنان محمد إسكندر ونجله الشاعر والملحن فارس إسكندر قضى بحذف عبارة “مصرف الإسكان” الواردة في أغنية للثنائي الأب والابن تحمل عنوان “من أين لك هذا؟”، وهي آخر إصدارات الفنان إسكندر.

كما طلبت نجا في قرارها المعجل وقف بث الأغنية على كل وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل إلى حين إجراء الحذف، وذلك خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ تبلغهما القرار تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.

يشار الى أن عبارة “مصرف الإسكان” تظهر مكتوبة في فيديو كليب الأغنية التي يتمحور موضوعها حول ظاهرة “الواسطة”، بحيث يتمكن شخصان من الحصول على قرض للاسكان بعد لجوئهما إلى الواسطة فيما ينتظر ثنائي آخر دورهما من دون جدوى، ما دفع بمصرف الإسكان إلى اعتبار أن هذا المقطع يتعرض لسمعته وكرامة القيمين عليه والعاملين فيه ويشكل تعديا واضحا على حقوقه، وبالتالي رفع دعوى قدح وذم واتهام بتلقي الرشى.