شاهد: فنانة مصرية تتصدر تريند جوجل.. بعد تهديدها بالانتحار

(المستقلة) – منى شعلان/تصدر اسم الفنانة الشابة المصرية منى فاروق ، تريند موقع جوجل الشهير كالأكثر بحثا، بعد تهديدها بالانتحار ،من خلال مقطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

و ظهرت الفنانة منى فاروق ، خلال الفيديو ، وهى منهارة من البكاء ، موضحة أن بعد خروجها من السجن لم تستطع العيش بطريقة طبيعية، فلم تكن قادرة على النزول للشارع والخروج من منزلها، بل وصل الأمر لديها إلى خوفها من النوم ورؤية الكوابيس خلال نومها.

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مضيفة أنها حالتها النفسية سيئة وتفكر فى الانتحار ، والكل تخلى عنها وأصدقائها قطعوا علاقتهم بها ، قائلة :” أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني؟. أنا منهارة، ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية”، وكفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل إن هو عادى وهو مش عادي، ومخنوقة أوي، ولما جيت على دبى وقلت اشتغل،أى شغل مش لازم التمثيل ،مش لاقية فرصة شغل أو فرصة للحياة أو إنى أعيش زى بنى آدم طبيعي”.

وأضافت:” هو مفيش حد بيغلط فيكم؟ الفرق بينى وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا، لكن إنتم لسة، أنا نفسى أرجع أعيش سليمة تاني، محدش بيطبطب عليا، بقيت لوحدي، مقداميش حل غير الموت”.

وتقدمت منى فاروق باعتذار للشعب المصري، عن الفيديوهات الجنسية التي تم تسريبها لها، وطلبت السماح منهم، قائلة: “سامحوني، أنا عايزة أعيش بالحلال، وباب الحلال مقفول”، مشيرة إلى أن صناع الأعمال الفنية يخشون مساعدتها ، حتى لا يتعرضون للهجوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أخر أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.