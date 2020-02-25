شاهد: فنانة بحرينية تلجأ لعمليات التجميل بعد تعرضها للتنمر

(المستقلة) – منى شعلان/ كشفت الفنانة البحرينية ريم أرحمة ، عن سبب خضوعها لعملية تجميل مؤخراً ، بعد الإنتقادات التى وجهت إليها بشأن لجوئها لعملية تجميل.

وأكدت ريم أرحمة ، أثناء حلولها كضيفة على برنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان والذي يعرض عبر شاشة قناة “سكوب” الفضائية ، إنها عانت بسبب السمنة من بعض المشاكل وان عدداً من المخرجين والممثلين وجهوا إليها مراراً ملاحظات في هذا الشأن.

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وأضافت ريم أرحمة أن بعض مناطق جسمها كانت بارزة وأن مظهرها لم يكن جميلاً، ولفتت إلى أنها لم ترد إظهار مفاتنها إلا أن شكلها لم يكن يناسب بعض الشخصيات وأنها كانت تبدو من خلال الكاميرا سمينة ولم يكن بإمكانها الشعور بالراحة أثناء ارتداء الملابس.

وكشفت ريم أرحمة أنها كانت تشعر بالانزعاج عندما تنظر إلى المرآة وترى الذقن المزدوجة لديها، مشيرة إلى أن هذا كان يجعلها تبدو كبيرة في السن.

وذكرت ريم أرحمة أنها كانت تتلقى تعليقات قاسية جداً مثل القبيحة وأن صفة العجوز كانت تطلق عليها قبل 10 سنوات ، وتعرضها للتنمر جعلها من ليس تلجأ لعملية تجميل.

يذكر أن الفنانة ريم أرحمة كانت قد انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في الفيلم الكوميدي “اهرب يا خلفان”.