شاهد: فنانات لبنان ينتقدن الحكومة بسبب فيروس كورونا

(المستقلة) – منى شعلان/ انتقد عدد من الفنانات اللبنانيات ، المسئولين فى بلادهم ، لعدم أخذ الإحتياطات اللازمة فى التعامل مع فيروس “كورونا” ، وذلك بعد تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس فى لبنان.

وكتب إليسا ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة :” دولتنا وقحة، ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير ، انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!”.

دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع! — Elissa (@elissakh) February 24, 2020

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كما علقت نجوى كرم بشكل ساخر عن الخوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث قالت فى لقاء تليفزيونى معها :”عندنا مناعة.. وزبالة في البلد تقتل كل البكتيريا الجاية من برة”.

كما أبدت الفنانة نيكول سابا غضبها الشديد من تصريحات المسئولين فى بلادها، عن عدم الخوف والهلع من انتشار فيروس كورونا ، وكتبت نيكول ، فى تغريدة لها ، قائلة:” ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟! صحة ولادنا مش لعبة والثقة بلبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح فى ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك أصلا”.

ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟! صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح ف ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك اصلا!! #كورونا #لبنان https://t.co/SGcOXK8cSD — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) February 24, 2020

وكان حمد حسن، وزير الصحة اللبنانى، قد صرح أن هناك كافة التدابير الوقائية لمحاربة فيروس “كورونا” ، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الاجراءات الإضافية التى نقوم بها مع الطائرات الاتية من ايران وايطاليا تضمن عدم انتشار وباء الكورونا ان وجد.

وناشد وزير الصحة الشعب اللبنانى إلى التوقف عن الخوف والهلع ، والثقة بالإجراءات المتأخذة ، موضحاً أن هناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها فى مطار بيروت حالياً لإخراج ركاب الطائرة الإيرانية من المطار”.

ويشار إلى أن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ، قد أعلن عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، والاشتباه بحالتين أخريين خاصة أن أول إصابة ظهرت بعد وصولها الخميس الماضي ، إلى بيروت قادمة من مدينة قم الإيرانية ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري.