شاهد : عواصف ترابية “مخيفة” تحول النهار إلى ظلام دامس بـ أستراليا

المستقلة/ اجتاحت موجة من العواصف الرعدية وسط نيو ساوث ويلز بأستراليا، وتسببت في موجة من العواصف الترابية التي حولت نهار بعض المدن إلى ليل دامس الظلام.

يأتي ذلك بعد حرائق الغابات وجاءت بعدها الأمطار والعواصف الرعدية التي ساعدت رجال الإطفاء في التغلب على الحرائق.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية سلسلة من التحذيرات بشأن العواصف الرعدية الشديدة في بعض المناطق للداخلية لنيو ساوث ويلز، حيث تسببت الرياح في حدوث عاصفة غبار هائلة، لدرجة أنها حالت دون رؤية الشمس أو وصول أشعتها إلى الأرض.

وساهمت الأمطار الغزيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، في إغاثة الأجزاء المنكوبة بالجفاف في نيو ساوث ويلز، كما ساعدت رجال الإطفاء على إبطاء انتشار حرائق الغابات واحتواء الحرائق قبل زيادة خطرها.

Daytime skies darkened as a massive dust storm enveloped a town in southeast Australia. https://t.co/LYAnmN30DC pic.twitter.com/vIztV9o4Gq — ABC News (@ABC) January 20, 2020