شاهد : “عمرو وردة” مع فتاة حسناء

المستقلة / نشر عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى وفريق لاريسا اليونانى صورة جديدة جمعته مع فتاة حسناء وهما على متن طائرة عبر صفحته على موقع “انستجرام”.

ولم يفصح وردة عن اسم الفتاة، ومن تكون سواء صديقته، أو تربطه علاقة عاطفية بها ولكن رئيس نادى لاريسا، أليكسيس كوجياس كان له تصريحات، كشف فيها أن عمرو وردة، سيتزوج من فتاة يونانية وسيعيش مع عائلتها فى اليونان بشكل دائم.

واكتفى وردة بـ “إيموشن” قلب أحمر، فيما نشر بعض الصور لها عبر خاصية “ستورى” وأثارت الصور تعليقات متابعى عمرو الذين تساءلوا هل تكون هذه الفتاة هي خطيبته، التى تحدث عنا رئيس النادى أم تكون مجرد صديقة مقربة من اللاعب المصرى.

وكان وردة نجح فى قيادة لاريسا لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين أمام بانيونيوس، اليوم الأحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة 16 من عمر الدورى اليونانى، ويلعب عمرو وردة فى صفوف لاريسا على سبيل الإعارة قادمًا من باوك وهى الصفقة التى تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الحالى.