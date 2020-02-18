شاهد : عمرو دياب يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد عبر يوتيوب

المستقلة / نشر الفنان عمرو دياب بوست يعلن فية عن موعد نزول البومة الجديد على اليوتيوب من خلال حسابة الشخصى غبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك “.

وتفاعل مع البوست عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : دائما في انتظار موسيقاك ، دائما في إنتظار الجديد .. نعم نحن في إنتظار أب موسيقى البحر المتوسط #الهضبة #عمرو_دياب .. يا عمور بحبك عشت معاك ولسه بعيش اجمل لحظات عمرو .. يا عمور أنت الي الوحيد الي بتجمعنا حواليك.. ربنا يديم عليك كل حاجه حلوه في حياتك .. اكبر هضبة في العالم .

ويضم ألبوم سهران للنجم عمرو دياب 16 أغنية: جامدة بس، سهران، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، بالضحكة دي، عم الطبيب، مكانك في قلبي، حلوة البدايات، زي مانتي، يا روقانك، روح، بحبه، قدام مرايتها، يوم تلات، اول يوم في البعد.

ويستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل جماهيري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية يوم 28 من الشهر الجارى.