شاهد :عمرو دياب يطلق ألبوم ”سهران“ و5 علامات تميزه

المستقلة / طرح الفنان عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد ”سهران“ عبر إحدى شركات الهواتف النقالة، وسط إشادة واسعة من جانب جماهيره في مصر والوطن العربي.

ومع الدقائق الأولى لطرح الألبوم، استطاع عمرو دياب أن يتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن المغردون العديد من الهاشتاغات وسط تفاعل غير مسبوق بين الجمهور.

ويمثل ألبوم سهران للفنان المصري عمرو دياب عودة قوية بعد ألبومه السابق ”كل حياتي“ الذي لم يلقَ النجاح ذاته الذي يشهده الألبوم الجديد، حيث تميز ألبوم ”سهران“ بالعديد من اللقطات.

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14 أغنية لأول مرة

أحدث عمرو دياب حالة مختلفة من التفاعل هذه المرة في ألبومه الجديد الذي بدأه بطرح أغانٍ منفردة من بينها ”أنا غير، قدام مرايتها، يوم تلات، أول يوم في البعد، يحيرك“، إضافة إلى أنه قام بتغيير اسم الألبوم ليصبح ”سهران“ بعد أن كان بعنوان ”أنا غير“.

وأدخل عمرو دياب أغنيات جديدة وصلت إلى 14 أغنية لأول مرة في ألبوماته الغنائية التي عوّد جمهوره على طرحها كل عام، وروّج لألبوم ”سهران“ من خلال طرح برومو لأكثر من أغنية جديدة بينها ”هيعيش يفتكرني، عم الطيب“، إلى أن طرح الألبوم الجديد قبل ساعات قليلة.

والدليل على عمل عمرو دياب على ألبومه حتى الساعات الأخيرة هو وجوده في الاستوديو حتى ليلة طرح الألبوم، حيث كان يضع صوته على أغنية ”جامدة بس“ التي تمت كتابتها وتلحينها وتوزيعها في يوم واحد، وقام بوضع صوته عليها، وهو ما أكده عمرو دياب بصورة من الاستوديو نشرها عبر ”تويتر“ مع صناع الأغنية وقال ”ليلة نزول البوم #سهران، شغل لاخر لحظة!“.

حصرياً اغنية "روح " من البوم عمرو دياب الجديد pic.twitter.com/BKWRXNV4YR — Diab Music (@DiiabMusic) February 12, 2020

ابنته جانا في الألبوم

شاركت جانا عمرو دياب والدها الهضبة في هذا الألبوم على طريقة الديو الغنائي من خلال أغنية تحمل اسم ”جميلة“ وأدت مع والدها بعض المقاطع باللغة الإنجليزية كانت من لحنها لتظهر بذلك لأول مرة كمطربة وملحنة، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

كوبليه مهرجان شعبي

دخل الفنان عمرو دياب بهذا الألبوم لأول مرة في تاريخه الغنائي باب المهرجانات الشعبية حيث طرح من بين ألبومه أغنية ”مابقاش يناسبك“، وتدور فكرة الأغنية حول قيامه بمهرجان شعبي غنائي للتخلص من علاقة عاطفية مر بها.

وتقول أغنية ”مابقاش يناسبك“ في أحد كوبليهاتها: ”أنا هعمل مهرجان مهرجان وخلاص هنسى اللي كان مهما كان وحكايتي معاك كان ياما كان هتعشها عليا ليه“.

الشاعر تامر حسين الأوفر حظا

يشارك الشاعر الغنائي المصري تامر حسين بـ 6 أغان في ألبوم ”سهران“ حيث قام بكتابة كلمات أغاني: ”هيعيش يفتكرني، جامدة بس، مكانك في قلبي، قدام مرايتها، يوم تلات“.

إضافة إلى ذلك أصبح تامر حسين أكثر الشعراء الأوفر حظا بالاستحواذ على أسماء ألبومات عمرو دياب، فبعد ضم أغنية ”سهران“ وجعلها اسما للألبوم تصبح سادس أغنية يختارها الهضبة لتكون عنوانا لألبوماته الكاملة.

والأغاني التي شارك بها تامر حسين بدأت بأغنية ”وياه“ ألبوم عام 2009، وألبوم ”بناديك تعالى“ عام 2011، وألبوم ”الليلة“ عام 2013 وألبوم ”شفت الأيام“ عام 2014، وألبوم ”أحلى وأحلى“ عام 2016، ليتساوى تامر حسين مع الشاعر الراحل مجدي النجار الذي قدم 6 أغنيات لعناوين ألبومات دياب من قبل.

مدير أعماله يشارك بالألبوم

كشف عمرو دياب في ألبوم ”سهران“ عن مواهب مدير أعماله أحمد زغلول حيث شاركه من خلال أغنية ”روح“ التي قام بكتابة كلماتها وتلحينها. ويأتي هذا التعاون الفني لأول مرة رغم مشوارهما الطويل سويا.

يُذكر أن عمرو دياب يستعد للاحتفال بالألبوم الجديد ”سهران“ مع جمهوره بحفلين غنائيين يقام الأول اليوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت بعد غياب 5 سنوات، ويقام الحفل الثاني يوم الجمعة 28 فبراير على مسرح مركز المنارة في القاهرة.