شاهد: علي غزلان يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة منة عرفة

(المستقلة) – منى شعلان/كشف اليوتيوبر المصري علي غزلان، حقيقة ارتباطه بالفنانة الشابة منة عرفة ، بعد انتشار شائعات حول خطبتهما بعد ظهورهما سويا خلال الفترة الماضية.

وقال غزلان ، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» إنه تجمعه أعمال كثيرة مع الفنانة منة عرفة وفخور كثيرا العمل معها.

اقرا المزيد : تلميح لارتباط منة عرفة وعلي غزلان

وبسؤاله هل العلاقة التي تجمعه بمنة عرفة هي علاقة عمل فقط؟ فأجاب: «الله أعلم، ممكن تكون علاقة صداقة» متابعا: «إحنا دلوقتي علاقة صداقة قوية، الله أعلم بكره ممكن يكون في إيه».

وواصل: «منة مختلفة تماما على المستوى الشخصي عما تظهر به على الشاشات»، لافتا إلى أن منة الناس تنظر لها على أنها طفلة، في حين أنها الآن بلغت من العمر 21 عاما.

وأشار أنه له أعمال ونجاحات كثيرة ، ومنة عرفة أيضا لها أعمالها الفنية الناجحة ، ولكن الجمهور والاعلام يتجاهل هذا الأمر ، ويهتم بعلاقتى بها.