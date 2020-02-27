شاهد : عاصي بالكمامات الطبية في ذا فويس كيدز

المستقلة /شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني جمهوره بفيديو جديد عبر حسابة الخاص على موقع “إنستغرام”، وكان الفيديو من ضمن كواليس الحلقة المنتظرة من برنامج اكتشاف المواهب الشهير “ذا فويس كيدز”.

وظهر عاصي الحلاني من خلال الفيديو وهو يرتدي كمامة أثناء تواجده في الاستوديو ضمن لجنة التحكيم، فعلقت الإعلامية ​أنابيلا هلال​ التي أصبحت مقدمة البرنامج بقولها إنه محمي بوجود الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ إلى جانبه.

وعلّق عاصي على الفيديو وهو يشوق المشاهدين للحلقة القادمة: “شو عم بيصير بالاستديو انتظرونا”.

ويذكر أن الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال ستحل مكان الاعلامية المصرية ناردين فرج التي قدمت مرحلة “الصوت وبس” من البرنامج.