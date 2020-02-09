شاهد : عادل امام ينشر صورة نادرة مع الفنان الراحل أحمد راتب

المستقلة / نشر الفنان عادل إمام، صورة له برفقة الفنان الراحل أحمد راتب عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

يذكر أن الفنان القدير أحمد راتب وافته المنية يوم 14 ديسمبر من عام 2016، عن عمر ناهز 67 عاما.

من ناحية أخرى، انتهى الزعيم من تصوير مسلسل فالنتينو الذى توقف قبل فترة وخرج من سباق دراما رمضان الماضى، من تأليف أيمن بهجت قمر، وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بـ فالنتينو، والذى يملك هو وزوجته سلسلة مدارس خاصة وتدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل.