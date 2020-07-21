شاهد : ظهور نورمان أسعد بعد غياب

بعد إعتزالها الفن وغيابها عن قنوات الإعلام لسنوات طويلة ظهرت الفنانة السورية “نورمان أسعد” مع أفراد عائلة زوجها من تشييع والد زوجها.

نورمان أسعد ظهرت وهي تواسي والدة زوجها بعد رحيل والده الشيخ الصوفي العراقي “محمد عبد الكريم الكسنزاني” عن عمر ناهز 82 عام.

ووفق ما رصدت الوسيلة فقد إرتدت أسعد العباءة السوداء حداداً على والد زوجها “نهرو محمد الكسنزاني” والذي تم مبايعته خلفا لوالده كمرشد للطريقة العلية القادرية.

الجمهور قدم التعازي للفنانة “نورمان أسعد”، مطالبينها بالتراجع عن قرار الإعتزال وعودتها للساحة الفنية.

إلا أن بعض المتابعين بحسب ما رصدت الوسيلة، بالرغم من عدم ظهور ملامح نورمان بوضوح تغزل بجمالها.

الجدير بالذكر أن الفنانة نورمان أسعد إعتزلت الفن منذ عام 2007 بعد زواجها من الكسنزان، وأخر ظهور إعلامي كان في عام 2011.

أسعد تزوجت من الكسنزاني مطلع عام 2007، وأنجبت منه طفل وثلاث بنات هم “تيجان و تاج جينار وروجينا”.

ويأتي ذلك بعد إنفصالها عن المخرج العراقي عدنان إبراهيم والذي إستمر لمدة عامين فقط.

وقد عاشت زواجها الأول مع الفنان السوري أيمن زيدان خلال تصوير مسلسل “يوميات جميل وهناء” حيث إنفصلا بعد عام لأسباب غير معروفة.

ليعودوا عبر مسلسل “ألو جميل ألو هناء” معلنين عودتهما لبعض ولكن لم تستمر هذه العلاقة سوى ثلاث سنوات وأثمرت عن طفلة وإسمها جودي.