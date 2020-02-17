شاهد : ظهور نجل نصر الله بقميص أمريكي

المستقلة / أثار جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، جدلا واسعا، بظهوره مرتديا قميصا أمريكيا، وهو ما دفعه للرد.

وظهر جواد نصر الله إلى جانب شابين اثنين، مرتديا قميصا كتب عليه “USA”، إضافة إلى عبارة “TIMBERLAND”، وهي شركة صناعة ملابس أمريكية شهيرة.

وهاجم ناشطون لبنانيون نجل نصر الله، قائلين إنه يقود حملات تخوين بشكل مستمر، ويتهم شخصيات بالعمالة للولايات المتحدة، بينما يقوم بارتداء قميص عليه عبارة أمريكية.

بدوره، رد جواد نصر الله، بتغريدة قال فيها: “للي عم يعلقوا عالكلمة المكتوبة على كنزتي (قميصي)، ما فيي رد عليهن، لإني مقاطع البضائع الأميركية”.

لعم يلقوا عالكلمة المكتوبة على كنزتي مافيي رد عليهن لان مقاطع البضائع الأميركية. وحتى الآيفون رح بيعه 😘😘 #شو_بعد — Jawad Ns || جواد نصرالله (@mohammadjdns) February 16, 2020

وأضاف متهكما: “حتى الآيفون رح أبيعه”.

وكان حسن نصر الله، دعا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية، قائلا إن ذلك جزء من المعركة مع واشنطن.

وينشط جواد نصر الله بشكل يومي عبر “تويتر”، ويُتهم بأداء دور تحريضي ضد الحراك الذي شهدته لبنان، بدءا من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ولدى حسن نصر الله، خمسة أولاد، هم: جواد، وهادي، وعلي، ومهدي (قتل)، وزينب، علما أن أبناءه الذكور يحملون جميعهم اسم محمد قبل اسمهم الآخر.